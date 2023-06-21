Госслужащим Татарстана разрешили управлять коммерческими организациями

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о внесении изменений в статью 14 республиканского закона «О государственной гражданской службе». Документ разрешает государственным служащим управлять коммерческими организациями.

— Государственный служащий вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, являющейся организацией государственной корпорации, компании или публично-правовой компании, более 50 процентов акций (долей) которой находятся в собственности государственной корпорации, компании или публично-правовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления этой организации в порядке, установленном Кабинетом министров Республики Татарстан, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, — говорится в законе.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

О соответствующих поправках «Реальное время» писало еще 6 июня. На данный момент в Татарстане госслужащие могут выполнять иную оплачиваемую работу, если это не влечет конфликта интересов.



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Айрат Назипов