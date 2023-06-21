В России предложили дать государству монополию на торговлю алкоголем

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией. Письмо отправлено на имя главы Минпромторга России Дениса Мантурова, пишет RT.

В обращении политолог отметил, что на протяжении последних лет в России произошло несколько чрезвычайных событий, связанных с массовой гибелью граждан в результате потребления контрафактного алкоголя. Он отметил, что в некоторых странах такие проблемы решают с помощью госмонополиста, у которого есть эксклюзивное право на торговлю спиртным.

— В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания государственной торговой сети, единственной уполномоченной осуществлять розничную реализацию алкогольной продукции, в том числе слабоалкогольной (пиво, сидр и т. п.), на территории Российской Федерации, — говорится в тексте обращения.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Орлов добавил, что создание подобной монополии могло бы значительно снизить возможность реализации поддельного алкоголя на территории страны.

Накануне сообщалось о росте числа погибших в Самарской области после употребления суррогатного сидра. По последним данным, из-за отравления в регионе скончались 12 человек.



В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Продукцию выявили в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкирии, а также в Пермском крае.

Отгрузку и поставку продукции ООО «Анди» заблокировали в России. В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя. Как рассказали «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления.



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Айрат Назипов