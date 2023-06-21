В России предложили дать государству монополию на торговлю алкоголем
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией. Письмо отправлено на имя главы Минпромторга России Дениса Мантурова, пишет RT.
В обращении политолог отметил, что на протяжении последних лет в России произошло несколько чрезвычайных событий, связанных с массовой гибелью граждан в результате потребления контрафактного алкоголя. Он отметил, что в некоторых странах такие проблемы решают с помощью госмонополиста, у которого есть эксклюзивное право на торговлю спиртным.
— В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания государственной торговой сети, единственной уполномоченной осуществлять розничную реализацию алкогольной продукции, в том числе слабоалкогольной (пиво, сидр и т. п.), на территории Российской Федерации, — говорится в тексте обращения.
Орлов добавил, что создание подобной монополии могло бы значительно снизить возможность реализации поддельного алкоголя на территории страны.
Накануне сообщалось о росте числа погибших в Самарской области после употребления суррогатного сидра. По последним данным, из-за отравления в регионе скончались 12 человек.
В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Продукцию выявили в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкирии, а также в Пермском крае.
Отгрузку и поставку продукции ООО «Анди» заблокировали в России. В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя. Как рассказали «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления.
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