В Минобороны России заявили о подавлении трех украинских беспилотников в Московской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Сегодня Киев попытался атаковать объекты на территории Московской области. Как заявили в Минобороны России, Украина использовала три беспилотника.

— Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение, — рассказали в оборонном ведомстве.

В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Вооруженные силы Украины планируют нанести удары по территории России крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow, в том числе по Крыму. Министр обороны Сергей Шойгу заметил, что такие действия повлекут за собой незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.

Сегодня сообщалось, что на подлете к военным складам в Подмосковье упали два беспилотника. Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, инцидент произошел в районе 5 часов утра.



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Айрат Назипов