Владимир Путин: «Наблюдаем затишье из-за того, что противник несет серьезные потери»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Президент России Владимир Путин оценил обстановку в зоне спецоперации. Он отметил, что сейчас украинские войска не ведут активных наступательных действий и занимаются восстановлением боеспособности.

— На данный момент наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери и в личном составе, и в технике. Потери очень значительные. Наши мужики «наколотили» 245 танков и примерно 678 бронемашин разного типа, — ответил Путин на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Как отметил глава государства, Киев еще не исчерпал наступательный потенциал. У него есть резервы, но «шансов нет», добавил президент.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 4 июня солдаты ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Все они были отбиты, а противник не достиг своей цели.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины пытались атаковать позиции российских войск на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. На одном из них ВС России удалось нанести поражение штурмующим колоннам. За сутки российская армия отразила две украинские атаки в Запорожской области и десять на Донецком направлении.

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Айрат Назипов