В Татарстане умер руководитель ансамбля «Славяне» Владимир Петряев

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Основатель и руководитель ансамбля «Славяне» Владимир Петряев умер на 73-м году жизни. Об этом «Реальному времени» сообщили его родственники.

Петряев долгие годы боролся с раком. О болезни татарстанец узнал, когда она развилась до третьей стадии, и делать операцию было уже поздно. Борьба с раком осложнялась тем, что Владимир Петряев с юности был прикован к инвалидному креслу. Все из-за редкого генетического заболевания. Уже с 15 лет он не мог самостоятельно ходить, и программу последних классов школы изучал на дому, с помощью одноклассников.

Несмотря на болезнь, Владимир Петряев смог проявить свой талант сразу в нескольких областях. Это и музыка, и радиотехника, и рационализаторство, и столярное мастерство. Он же основал ансамбль «Славяне» еще в 70-е годы прошлого века. Уроженец Спасского района республики на протяжении 50 лет приобщал к творчеству сельских детей и подростков.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Подробности о его жизни можно прочитать в объемном материале «Реального времени».

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Айрат Назипов