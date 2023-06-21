Часть территории Болгара присоединили к Приволжскому сельскому поселению

В Татарстане утвердили изменения границ территорий Болгара и Приволжского сельского поселения Спасского района. Закон, принятый Госсоветом региона, утвердил раис республики Рустам Минниханов.

Часть территории Болгара включили в состав Приволжского сельского поселения. Изменения вступили в силу.

— Граница муниципального образования города «Болгар» по смежеству с Приволжским сельским поселением проходит от узловой точки 2 ломаной линией на юг 8,4 км по акватории Куйбышевского водохранилища до его берега, идет на восток 550 м по данному берегу, далее проходит на юго-восток 100 м по западной границе лесного квартала 53 Спасского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Болгарское лесничество», — сказано в документе.



Фото: скриншот realnoevremya.ru из документации

«Реальное время» писало, что изменения обусловлены необходимостью устранения пересечений границ этих образований с границами жилой застройки. Принятие закона не повлекло дополнительных расходов для регионального бюджета.

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Айрат Назипов