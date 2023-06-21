По делу Елены Блиновской арестовали 35 иностранных счетов

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео YouTube.com/Осторожно: Собчак

В рамках уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской было арестовано 35 счетов в иностранных банках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следкома.

— За истекший срок предварительного следствия допрошены 22 лица, наложены 35 арестов на иностранные счета. Кроме того, планируется наложить аресты на имущество обвиняемых Блиновской и Блиновского, — сказала следователь в суде.

В ближайшее время следователи допросят пять свидетелей и сделают еще 68 запросов в российские банки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам адвоката, Блиновская выплатила 30 миллионов рублей в рамках дела о неуплате 918 млн рублей налогов.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налоги за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле. Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране ее имущества.

В начале мая банковские счета блогера арестовали в рамках дела о неуплате налогов, после чего Блиновская выплатила 10 из более чем 918 миллионов рублей неуплаченных налогов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов