В старейшем районе Парижа произошел взрыв
В V округе Парижа — старейшем районе города — произошел взрыв, сообщает RT со ссылкой на французские издания.
В результате взрыва, по последним данным, пострадали 16 человек, семеро из них находятся в критическом состоянии, девять — в тяжелом.
В результате взрыва повреждены находящиеся поблизости здания. Местных жителей призвали избегать места происшествия.
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