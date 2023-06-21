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В старейшем районе Парижа произошел взрыв

19:18, 21.06.2023

В V округе Парижа — старейшем районе города — произошел взрыв, сообщает RT со ссылкой на французские издания.

В результате взрыва, по последним данным, пострадали 16 человек, семеро из них находятся в критическом состоянии, девять — в тяжелом.

В результате взрыва повреждены находящиеся поблизости здания. Местных жителей призвали избегать места происшествия.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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