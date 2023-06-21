Раис Татарстана оценил капремонт паломнического центра Казанской епархии
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил многофункциональный духовно-просветительский и паломнический центр Казанской епархии, в котором провели капитальный ремонт. Его сопровождал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Руководитель республики осмотрел обновленные помещения, посетил столовую для верующих, актовый зал и гостевые комнаты.
Центр находится по улице Большой Красной в историческом здании, построенном в начале XX века. Объект принадлежал Казанскому духовному училищу. В советские годы здесь располагались различные учреждения.
Митрополит Кирилл рассказал, что новый центр послужит распространению духовно-нравственных ценностей и христианских традиций. Также он будет способствовать возрождению и развитию православного паломничества, добавил он.
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