Минпросвещения обсуждает возможность переименования уроков ОБЖ

Министерство просвещения России обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), новым названием может стать «Основы безопасности и защита Родины», заявил в интервью «РИА Новости» министр просвещения Сергей Кравцов.



— Этот курс нужно развивать. И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать «Основы безопасности и защита Родины», — сказал он.

Кравцов отметил, что элементы начальной военной подготовки всегда были частью школьной программы.

Министр считает, что современная программа уроков ОБЖ шире и включает в себя вопросы оказания различной помощи, техногенные и природные катастрофы. Начальная военная подготовка в школах появится с 1 сентября 2023 года.

В мае в Минпросвещения анонсировали выход обновленного учебника по обществознанию:

— Готовится сейчас новый учебник по обществознанию, будет разработан он в следующем году. Действующий учебник был, мягко скажем, либеральным, таким псевдолиберальным, сейчас мы делаем акцент на настоящие и непреходящие ценности общества, — отмечал Кравцов.

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Маргарита Головатенко