Раис Татарстана: «Республиканское общество «Динамо» объединяет порядка 30 тысяч спортсменов»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолием Гулевским. Во встрече также принял участие председатель татарстанского ФСО «Динамо» Асгат Сафаров.

— Татарстан заслуженно признается самым спортивным регионом России, а Казань — спортивной столицей. В этом большая заслуга республиканского общества «Динамо», которое объединяет порядка 30 тысяч спортсменов, — передает слова татарстанского лидера его пресс-служба.

Рустам Минниханов и Анатолий Гулевский обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Татарстаном и спортивной организацией. В частности, совершенствование системы физвоспитания, развитие массового и детско-юношеского спорта.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, что в Татарстане сегодня завершаются «Динамовские спортивные игры», посвященные 100-летию образования спортивного общества «Динамо». В них принимают участие порядка 2 000 сильнейших спортсменов из 70 регионов России

Игры стартовали в столице Татарстана 15 июня. Торжественная церемония открытия состоялась в казанском центре волейбола «Санкт-Петербург». В программе игр была стрельба из боевого оружия, служебный биатлон, легкая атлетика, самбо, бое­вое самбо, пляжный футбол, мини-футбол, волейбол, пляжный волейбол, плавание и гиревой спорт.



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Айрат Назипов