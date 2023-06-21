Татарстанцу присвоили звание заслуженного работника сельского хозяйства России
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении жителю Татарстана почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Его удостоился заместитель гендиректора — главный инженер трастовой компании «Татмелиорация» Альберт Зарипов.
Еще два жителя Татарстана награждены медалью ордена «Родительская слава». Это Гульнур Рафикова и Ильдар Рафиков.
В начале июня Владимир Путин подписал указ о награждении главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова орденом Александра Невского. Он удостоился его за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физической культуры России.
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