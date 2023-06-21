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Татарстанцу присвоили звание заслуженного работника сельского хозяйства России

13:47, 21.06.2023
Татарстанцу присвоили звание заслуженного работника сельского хозяйства России
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении жителю Татарстана почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Его удостоился заместитель гендиректора — главный инженер трастовой компании «Татмелиорация» Альберт Зарипов.

Еще два жителя Татарстана награждены медалью ордена «Родительская слава». Это Гульнур Рафикова и Ильдар Рафиков.

В начале июня Владимир Путин подписал указ о награждении главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова орденом Александра Невского. Он удостоился его за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физической культуры России.

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Татьяна Демина
ОбществоВластьПромышленностьАгропром Татарстан Татмелиорация

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