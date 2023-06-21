Bloomberg: Евросоюз не может законно изъять замороженные российские активы

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Власти Евросоюза решили, что не смогут законно изъять замороженные активы России. Об этом пишет RT со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что европейские лидеры не нашли законных способов изъять российские активы на сумму около €200 млрд. Теперь власти сообщества планируют сосредоточиться на временном использовании этих средств.

Также мировые банки выразили опасения относительно действий Москвы в случае конфискации ее активов. Они считают, что Россия может принять серьезные ответные меры.

Фото: realnoevremya.ruАнна Сейтумерова (архив)

В мае в Евросоюзе обсудили возможность перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на €196,6 миллиарда. Некоторые должностные лица также допустили, что подобное можно «провернуть» и с российскими активами, которые заморожены в Clearstream.

Позднее Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Еврокомиссию, что использование прибыли с замороженных российских активов для восстановления Украины может подорвать доверие к евро как к мировой валюте.

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Айрат Назипов