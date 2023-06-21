В Татарстане температуры воздуха опустятся до +3 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ночью в четверг, 22 июня, в Татарстане ожидается от +3 до +8 градусов. В Казани температуры воздуха составят от +4 до +9°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане потеплеет до +13—18 градусов. В Казани ожидается от +15 до +17°С.

Ночью в пятницу, 23 июня, прогнозируется от +4 до +9 градусов. Ночные температуры в субботу, 24 июня, ожидаются в пределах +6—11°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Татарстане и других регионах Поволжья температуры ожидаются на 6—8 и даже 10 градусов ниже нормы. Это связано с «хорошо выраженным затоком холодных воздушных масс».



Прохладная погода в Татарстане сохранится до конца недели. Днем температуры воздуха не превысят +24 градусов.



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Татьяна Демина