В Татарстане температуры воздуха опустятся до +3 градусов
Ночью в четверг, 22 июня, в Татарстане ожидается от +3 до +8 градусов. В Казани температуры воздуха составят от +4 до +9°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
Днем в Татарстане потеплеет до +13—18 градусов. В Казани ожидается от +15 до +17°С.
Ночью в пятницу, 23 июня, прогнозируется от +4 до +9 градусов. Ночные температуры в субботу, 24 июня, ожидаются в пределах +6—11°С.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Татарстане и других регионах Поволжья температуры ожидаются на 6—8 и даже 10 градусов ниже нормы. Это связано с «хорошо выраженным затоком холодных воздушных масс».
Прохладная погода в Татарстане сохранится до конца недели. Днем температуры воздуха не превысят +24 градусов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым