В Центробанке разрабатывают схему по продаже замороженных активов россиян

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Банк России прорабатывает варианты, которые позволят инвесторам избавиться от замороженных из-за санкций активов. Как считает первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин, сделать это можно будет не с дисконтом, а с премией.

Сейчас обсуждается несколько вариантов. Один из них предполагает выкуп заблокированных активов с премией за счет средств иностранцев на счетах типа «С».

— Мы при этом считаем, что продать их не с дисконтом, а с премией. Продать за что? За счет средств на счетах типа «С», которые есть у иностранных юридических и физических лиц. Почему с премией? Потому что средства, которые попали на счета типа «С», многие иностранные лица уже давно отрезервировали. То есть они фактически для них стоят ноль. В этом смысле получение хоть чего-то — это уже большой плюс, — цитирует Чистюхина «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Месяц назад глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что обмен заблокированных акций на замороженные ценные бумаги на Западе возможен в перспективе. Каких-либо конкретных сроков она называть не стала.

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Айрат Назипов