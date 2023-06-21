Кровлю дома по ул. Чехова в Казани, где произошел пожар, очистили — в него вернулись 33 жителя

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (пожар в доме по ул. Чехова 14 июня)

Кровлю многоквартирного дома в Казани по ул. Чехова 8/2, где вечером 14 июня произошел пожар, очистили. Там демонтировали утеплитель, сообщают городские власти.

В 22 квартиры дома вернулись 33 жителя. На сегодняшний день электричество дано в 58 квартир. Еще в восьми оно появится после того, как просохнет проводка.

В двух подъездах дома по ул. Чехова 8/2 почистили вентиляцию и дымоходы. Холодная вода на сегодняшний день есть по всем стоякам. Канализацию восстановили по 12 стоякам из 14.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (пожар в доме по ул. Чехова 14 июня)

Напомним, площадь пожара на крыше дома по ул. Чехова превышала 1 тысячу «квадратов». В его тушении участвовали 62 специалиста и 12 единиц техники.

Жильцов дома в тот же день эвакуировали, им предоставили временное жилье в одной из городских гостиниц. Некоторые отправились к родственникам и близким. Пострадавших не было.

Причины пожара пока выясняются. Прокуратура Татарстана взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также вопросы соблюдения жилищных прав пострадавших граждан. Завершить основной ремонт в доме ул. Чехова, 8/2 должны до 7 июля.



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Татьяна Демина