В Казани прокат спортинвентаря в лесу на Дубравной разместят на входной группе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В лесу на Дубравной в Казани разместят прокат спортивного оборудования в уже существующем помещении на входной группе, сообщили в администрации Приволжского и Вахитовского районов города.



Власти отметили, что в районе леса много лет работала лыжная база, на которой было можно взять лыжи напрокат. Однако база принадлежала частному лицу, и он ее продал.

— Соседняя мечеть имени Габдрахима Утыз-имяни планирует использовать этот участок под свои нужды. За границы выходить не будут, лес вырубать не будут. Не имеют права, да и нет таких намерений, — указали в администрации.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из 2gis.ru

Впервые о планах построить мечеть на Дубравной стало известно еще летом 2016 года, когда Духовное управление мусульман республики созвало рабочее совещание с участием меценатов, представителей фонда «Вакф РТ» и благотворительного фонда «Закят». Тогда решение о необходимости возведения дома Аллаха принималось после обращения инициативной группы из десятка казанских предпринимателей к муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину.

Год назад «Реальное время» писало, что на строительство мечети имени Габдрахима Утыз-Имяни на улице Дубравной в Казани площадью 4 тысячи «квадратов» верующие собрали 80 млн рублей, а общая стоимость возведения храма оценивалась в 140 млн рублей. Строительство идет поэтапно, по мере накопления средств меценатов на счете. Землю на границе с лесополосой выделил исполком Казани специально под возведение храма.

В начале июня администрация Вахитовского и Приволжского районов указывала, что вырубать лес не будут.

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Маргарита Головатенко