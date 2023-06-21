Постпреды Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России
Постпреды Европейского союза на заседании в Брюсселе согласовали 11-й пакет санкций против России, сообщили в представительстве Швеции.
— Сегодня постоянные представители ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России, — приводит RT сообщение.
Новые санкции включают в себя меры по борьбе с обходом существующих рестрикций, а еще расширяют список индивидуальных санкций.
В мае председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз включит в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний по всему миру за обход ограничений против России.
СМИ сообщали, что Евросоюз может принять новые правила по замораживанию активов лиц, которых подозревают в обходе санкций. Указывалось, что государства в превентивном порядке при необходимости могут принять «немедленные меры» для удержания отслеженной идентифицируемой недвижимости до официального распоряжения властей.
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