В Госдуму внесли проект о закреплении понятия «фермерская продукция»
В Госдуму внесли законопроект, который законодательно закрепляет понятие «фермерская продукция», чтобы пресечь его неправомерное использование, сообщает «РИА Новости».
Разработчики считают, что принятие законопроекта будет способствовать развитию сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования, содействовать реализации фермерской продукции и устойчивому снабжению населения доступной и качественной пищевой продукцией.
Одной из существенных проблем развития малых форм хозяйствования инициаторы видят трудности сбыта продукции, что обусловлено недостаточным уровнем развития сбытовой инфраструктуры.
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