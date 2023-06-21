В Казани состоялся 75-й выпуск воспитанников суворовского военного училища

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил аттестаты выпускникам Казанского суворовского училища. Это уже 75-й выпуск воспитанников.

В этом году училище окончил 71 суворовец, 10 из них — с медалями «За особые успехи в учении». Выпускники показали высокие результаты в учебной и спортивной деятельности.

— Сегодня мы выражаем слова благодарности командирам, преподавателям и воспитателям, которые развили в вас силу духа и стойкость, привили чувство патриотизма. Во многом благодаря их профессионализму у вас имеется необходимый фундамент, позволяющий в дальнейшем успешно строить свою жизнь и честно служить нашей Родине. Поздравляю всех с сегодняшним знаменательным событием. Желаю вам плодотворной работы на благо нашего Отечества, — поздравил всех присутствующих глава татарстанского правительства.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Песошин подчеркнул, что воспитанники училища, окончив высшие военно-учебные заведения, успешно командуют частями и соединениями, добросовестно трудятся в штабах главных и центральных управлений Министерства обороны. Многие из них сегодня выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, добавил он.

Казанское суворовское училище образовано в 1944 году. Его выпускниками стали больше 12 тысяч ребят. Среди них 300 генералов, а также десять героев Советского Союза и России.



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Айрат Назипов