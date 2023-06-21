Минтруд России предложил платить пособие по уходу за ребенком до 1,5 года работающим мамам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Минтруд России подготовил поправки в федеральное законодательство, которые позволят сохранять страховые выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающей матери. Документы размещены на общественное обсуждение, сообщает пресс-служба министерства.

Существующие положения Трудового кодекса гарантируют сохранение страхового пособия только в том случае, если родитель, будучи в отпуске по уходу за ребенком, занят неполный день. Поправки предполагают, что, если женщина решает приступить к работе, отпуск по уходу за ребенком прерывается, но выплаты — сохраняются.

— Пособие по уходу за ребенком до полутора лет — это страховая выплата, размер которой зависит от зарплаты матери за 2 года, предшествующих году рождения ребенка. Поправки, разработанные по поручению президента, позволят сохранять такие выплаты за родителями, даже если человек, взявший отпуск по уходу за ребенком, досрочно вернулся к работе на полный день, — сказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в период отпуска можно будет трудоустраиваться и к другим работодателям. Гарантии, связанные с сохранением рабочего места у прежнего работодателя, останутся неизменными.

В апреле «Реальное время» писало, что с начала года в Татарстане более 6,8 тысячи женщин получили страховое пособие по беременности и родам. В общей сложности им выделили 872,3 млн рублей. Максимальный размер выплаты достигает 530,9 тысячи рублей.

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Айрат Назипов