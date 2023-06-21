«Вырубать не будут»: казанцам пообещали оставить возможность кататься на лыжах в лесу на Дубравной

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани отреагировала на вопросы местных жителей по поводу лыжной базы «Дубравная». В соцсетях казанцы пытались узнать, что ее ждет после строительства мечети.

— Вырубать лес не будут. Мечеть выкупила землю под лыжной базой по согласованию с собственником. Лыжи в прокат будут выдаваться в другом месте, скорее всего, прокат организует Дирекция парков и скверов. То есть для жителей и нас ничего не меняется, на лыжах кататься будем, — ответили в администрации.

Точное местоположение базы пока неизвестно. Сейчас идет работа по выделению земельного участка, добавили в администрации.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из 2gis.ru

Впервые о планах построить мечеть на Дубравной стало известно еще летом 2016 года, когда Духовное управление мусульман республики созвало рабочее совещание с участием меценатов, представителей фонда «Вакф РТ» и благотворительного фонда «Закят». Тогда решение о необходимости возведения дома Аллаха принималось после обращения инициативной группы из десятка казанских предпринимателей к муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину.

Мечеть имени Габдрахима Утыз-Имяни на улице Дубравной в Казани откроется в конце ноября — начале декабря 2022 года. На строительство культового объекта площадью 4 тысячи «квадратов» верующие собрали 80 млн рублей, а общая стоимость возведения храма оценивалась в 140 млн рублей. Строительство идет поэтапно, по мере накопления средств меценатов на счете. Землю на границе с лесополосой выделил исполком Казани специально под возведение храма.

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Айрат Назипов