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В Зеленодольске построят старообрядческий храм в честь Георгия Победоносца

12:03, 21.06.2023
В Зеленодольске построят старообрядческий храм в честь Георгия Победоносца
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Зеленодольска анонсировали строительство старообрядческого храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Он появится на улице Сайдашева в микрорайоне Мирный.

— К нам поступали запросы от жителей, представителей этой религиозной конфессии. Решение приняли, подобрали участок, сейчас идет подготовка, — рассказали мэр города Михаил Афанасьев.

Старообрядческий храм будет двухэтажный, общей площадью порядка 270 «квадратов». Кроме того, запланировано благоустройство внутреннего дворика и прилегающей территории. Церковь должны достроить в 2024 году.

В 2020 году в Зеленодольске восстановили храм, который подожгла прихожанка с психическими отклонениями. Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Поджигательницу вычислили по камерам видеонаблюдения.

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Айрат Назипов
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