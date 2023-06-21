«Казань теряет свою идентичность из-за того, что в массовой посадке присутствует ель»

Столица Татарстана имеет хороший зеленый фон, но вот инфраструктуру еще только предстоит построить

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в столице Татарстана стартовала юбилейная, пятая архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги. Летние встречи». Открылось мероприятие пленарной дискуссией «Зеленая инфраструктура — неотъемлемая часть города», на которой обсуждались основные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации зеленых насаждений. Как заявил в ходе разговора главный ландшафтный архитектор «Таврида — АРТ» Игорь Сафиуллин, сегодня Казань теряет свою идентичность из-за неграмотной посадки растений, которая производится не в соответствии с нормами, а угождая чьим-то желаниям. Подробнее о том, какие ландшафтно-архитектурные проблемы на сегодняшний день присутствуют в городе и как с ними бороться, — в материале «Реального времени».

«Зеленая инфраструктура — это самое идеальное и уникальное «третье место»

Напомним, конференция «Диалоги. Летние встречи» проходит не первый год. В ходе предыдущих встреч уже обсуждались такие темы, как «Искусство в городе», «Реновация промышленных территорий», «Город для молодежи» и «Транспортная система». Суть нынешнего мероприятия заключается в создании связанной и комфортной зеленой инфраструктуры. С приветственным словом к участникам обратились главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина и директор Института развития города Алексей Горбунов.

— Мы недавно готовили доклад про «третьи места» («третье место» — часть городского пространства, которая не связана с домом («первое место») или с работой («второе место»), — прим. ред.), который представим в Москве. Когда я готовилась к нему, поняла, что зеленая инфраструктура — это самое идеальное и уникальное «третье место», связывающее все эти пространства в городе. Чем лучше мы отработаем эту тему, тем будет лучше, — рассказала Тухватуллина.

В свою очередь Горбунов добавил, что создание зеленой инфраструктуры — «это шанс для всех улучшить свою среду обитания». При этом, как отметила главный архитектор, она «все меньше и меньше участвует в формировании программ», но «если нам что-то не нравится в городе, то мы должны подстроить его под себя»:

— Если каждый из нас сделает хотя бы маленький кусочек города идеальным для себя, то весь город будет для нас идеальным, — подчеркнула она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Модератором дискуссии стала кандидат географических наук, доцент Института управления, экономики и финансов КФУ, эксперт Института развития Казани Светлана Хуснутдинова. Она начала встречу с рассуждения о том, что на словах дерево — это что-то прекрасное. Однако когда дело доходит до дворов, то очень остро встает вопрос, что больше необходимо — дерево или парковка? Этот вопрос она задала ученому-агроному-экологу, древесному инспектору, начальнику сектора оценка ТЭП Института пространственного планирования Татарстана и эксперту Института развития города Александру Матюхе. Он в свою очередь заявил, что в этой теме и правда существует формулировка «или — или», но должна быть лишь «и — и»:

— Это наш ежедневный инфраструктурный конфликт, и на самом деле здесь присутствует подход черного и белого. И парковку, и дерево нужно уместить. Но для этого нужен грамотный проект дворовой территории, который все это учитывает. Все автомобилисты такие же обычные горожане, и когда они выходят из подъезда, чтобы дойти до машины или же когда покидают ее, сталкиваются с этой совокупностью (проблем, — прим. ред.). Нужно находить компромиссное решение. Если будут парковки без деревьев, то мы будем получать много температурного загрязнения, пыли, а также у нас просто понизится качество воздуха, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вместе с этим эксперт отметил, что конфликты дворовых территорий появляются не только на почве вырубки деревьев под парковочные места. Так, в качестве примера, он рассказал историю из его практики:

— В одном из дворов в Калининградской области вырубили все деревья, и местные жители очень сильно взбунтовались. Выяснилось, что сделать это попросила пожилая местная жительница, которая обратилась в администрацию, потому что ей мешали птицы. Этот кейс был использован для того, чтобы мы усовершенствовали нормативно-правовое поле, когда свое развитие получил закон «Об охране зеленых насаждений», — поделился специалист.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Деревья даже не стригутся, а ампутируются»

Продолжая тему конфликтов в сфере зеленой инфраструктуры, Хуснутдинова решила задать вопрос о красоте. По ее словам, современный человек может оценить, сколько стоит кубометр леса или газона. Однако сколько стоит красота? Она уточнила вопрос, добавив, что зачастую граждане считают красивой сирень, а вот американский клен им не нравится. Так «сколько стоит красота сирени?»

Ответил на этот вопрос инженер садово-паркового строительства, главный ландшафтный архитектор «Таврида — АРТ» Игорь Сафиуллин, который отметил, что комплексная оценка декоративных качеств растений — это совершенно естественная работа.

— Мы всегда должны легко оперировать возможностью использования растений в тех или иных ландшафтных композициях. Говоря про декоративные качества и оценку, мы можем оперировать морфологическими качествами (цветок, кора, стебель), но есть и неочевидные вещи, которые производятся в комплексе. Они оказывают на человека психоэмоциональное влияние. Например, любое растение имеет определенную историю. Почему сирень красивее, чем клен? Потому что всегда есть какая-то история, которую вы помните. Это наш жизненный опыт. И все это отражается в физиономическом типе растений. Если они сочетаются друг с другом, то получается высокодекоративное насаждение. Но если нет, то мы видим контраст, — сказал он.

— Если говорить о материальной оценке, то мы живем в мире денег. Эстетические качества растений относятся к комплексу услуг, который называют системным. Благодаря декоративным качествам мы можем оценить, насколько растение улучшило состояние человека, успокоило его, да и насколько комфортно ему находиться в таком окружении, — продолжил Сафиуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как рассказала Хуснутдинова, она выросла в Вахитовском районе Казани, где и по сей день растет большое количество тополей. По ее словам, один из них под окном ее квартиры посадил родной дедушка, но через несколько лет кто-то спилил его. Поэтому в продолжение темы она задала вопрос: можно ли сохранить дерево для будущих поколений? «Старые деревья очень часто воспринимаются как опасность», — добавила она.

По словам кандидата сельскохозяйственных наук, президента Союза профессионалов по уходу за деревьями, руководителя центра древесных экспертиз «Здоровый лес» Сергея Пальчикова, старость — это понятие, которое не очень применительно к дереву. Он отметил, что деревья в период своего старения могут прожить еще несколько сотен лет. Однако проблема действительно существует — это брошенные и неухоженные растения.

— Каждый человек, который сажает дерево, даже не миссионер, а провидец. Он должен заглянуть в будущее. Потому что именно в момент посадки дерева он дарит ему либо счастье и жизнь, либо губит его. Правильная или неправильная посадка может родить конфликт интересов и загубить потраченные силы, энергию, любовь и деньги. Главное правило человека, который сажает дерево: «Если ты хочешь посадить дерево, то представь, как оно будет чувствовать себя на этом месте во взрослом состоянии», — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Говоря об опасности старых деревьев, Пальчиков отметил, что с точки зрения биомеханики они даже устойчивее, потому что имеют больше корней и большой ствол:

— Гниль, повреждения, дупла и пустота внутри — это не показатель для удаления дерева. С точки зрения биомеханики дерево, пустое внутри, но с диаметром ствола более 60 сантиметров, более крепкое и устойчивое, нежели абсолютно здоровое, но диаметров более 30 сантиметров. Нужно помнить, что все формируется в детстве. Есть хорошая народная мудрость: «Нужно воспитывать ребенка, пока он поперек лавки лежит, а вдоль ляжет — будет поздно». То же самое и с деревьями — все здоровье и безопасность взрослого дерева мы создаем и формируем в молодости. А воспитание — это его обрезка. Кто-то вообще видел, что городские деревья обрезаются? Они же стригутся, — сказал он.

Как добавил Матюха, «деревья даже не стригутся, а ампутируются». По его словам, большая часть фотосинтезирующей поверхности и все то, за счет чего дерево существует, удаляется в результате неаккуратной обрезки со стороны коммунальщиков. «Такая радикальная обрезка — это все равно, что мы во время стрижки отрежем себе половину головы», — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Людям нужны не просто деревья, им нужно что-то другое»

Следующий вопрос был адресован директору АНО «Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве» Вере Бурцевой: какие функции имеют деревья в современном городе?

— Деревья создают психоэмоциональный фон, но такая часть их работы, как энерго- и водоэффективность, а также комфорт, почему-то не замечается. Деревья — это тень. У нас у всех есть опыт, когда летом в полдень ребенок хочет побегать по детской площадке. Но нам от солнца негде укрыться. Ребенок-то бегает, а тебе хочется домой. Деревья создают световой комфорт, а также акустический. Если посмотреть отечественную практику, то в книгах 1960 года «О благоустройстве жилых кварталов» шла речь о том, что детская площадка должна ограждаться трехметровой полосой кустарников. Для чего? Для того чтобы гасить звуковую волну. Многие из нас, когда стали работать на удаленке, столкнулись с тем, что когда дети в обед гуляют в наших замкнутых дворах, они шумят, и этот шум попадает в квартиру, — пояснила она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также Бурцева рассказала о том, что цифровые технологии сегодня могут моделировать ветровые потоки в жилых кварталах, но пешеходный комфорт по-прежнему создается природой: «Как прервать поток ветра? Посадить дерево, которое его разобьет, и все».

— Сегодня на первых этажах домов в основном создаются коммерческие площади. Если деревья, которые высажены перед домами, создают тень, которая падает на эти первые этажи, то система кондиционирования начинает работать лучше. Это выгодно самим владельцам помещений, потому что так снижаются траты на энергетические ресурсы и создается польза для экологии. Также хотелось бы сказать про местные виды растений. Не знаю, как у вас, но у нас в Петербурге у застройщиков идет борьба с английскими газонами. Все начинают говорить, что нужно высаживать адаптивные, местные виды растений. Они хороши не только для насекомых и птиц, но также требуют меньше полива, — сказала эксперт. В свою очередь Хуснутдинова заявила, что «любит английские газоны ровно до той степени, пока они находятся в английских парках».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Далее зампредседателя Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Альберт Шайнуров поделился основными проблемами и способами их решения в сфере зеленой инфраструктуры Казани:

— Культура наших горожан с каждым годом становится все выше и выше. Если раньше они просили просто сажать растения, то сейчас им нужны определенные виды. Раньше можно было просто посадить дерево, а теперь они говорят: «Хочу видеть здесь клен татарский». Люди начинают в этом разбираться, и культура становится выше. Возможно, в этом хорошую роль сыграли программы, которые проходят как по всей стране, так и по нашей республике. Так, в Казани в 2011 году была запущена программа «Зеленый рекорд». В 2007 году у нас был ураган, а в 2010-м — засушливое лето. Тогда деревьев очень много пострадало. А после запуска программы мы поняли, что у нас машин больше, чем деревьев. Но сейчас уже мы в три раза больше все же имеем растений. Но повторюсь, людям нужны не просто деревья, им нужно что-то другое, — рассказал он.

— Возвращаясь к теме птиц. Когда люди говорят, что они мешают, то тут нужно разобраться — что именно мешает? Мешает не пение соловьев, а, как правило, вороны. Такая проблема, действительно, существует. Застройщики и управляющие компании по-разному с ней пытаются бороться. Были проблемы, когда птицы нападали на различные цветники и газоны, создавая настоящие плеши. УК обращались в Комитет по биологическим ресурсам, а там им предложили с периодичностью включать звуки хищных птиц. Но если у вас здесь летают птицы, то, значит, есть вредители. Посмотрите, что у вас происходит с почвой, — продолжил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается обрезки деревьев, то Шайнуров подтвердил, что такая проблема существует, но уже сегодня «производится учеба», где специалистам показывают, как правильно нужно это делать, и в некоторых местах уже ощущается прогресс. «Если мы привили культуру того, что люди стали выбирать, какие деревья они хотят, то, я думаю, скоро появится и культура того, как их аккуратно подстригать», — подчеркнул он.

— Вы как горожанин сталкивались с какими-нибудь конфликтами или вы живете в идеальном мире?

— До шести часов мы чиновники, но после мы такие же обычные горожане. Конфликты бывают, например, автомобили ставят на газоны. Но здесь есть хороший эффект того, что при восстановлении привлекается много местных жителей. То есть не просто должны прийти дворник или садовник и сделать это, а нужно организовать какую-то акцию. Все это делают. Людей привлекается все больше и больше. И когда происходит какое-то нарушение, то начинает работать обратный эффект общественного порицания. Житель может сказать: «Что ты делаешь? Это мы делали! Этот куст посадил я!» В самом начале УК говорили: «Зачем нам это надо? Лучше мы сами посадим, и будет меньше проблем». А сейчас они поняли, что это работает. Да, для них это проблема организации. Но бывает такое, что житель потом сам выходит и спрашивает у дворников: «Где можно воды набрать? Я это дерево с сыном сажал, поэтому сам и полью». Я не скажу, что это везде и повсеместно, но это начинает зарождаться, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Может быть, и хорошо, что ели наконец-то сдохнут»

В завершение дискуссии Хуснутдинова задала вопрос: «Можно ли информировать граждан о том, что стоит сажать, а что нет?» Ответить на него решился Александр Матюха:

— Что сажать — это проектная задача, потому что звучит очень много факторов. Город неоднороден, и нужно учитывать условия каждого конкретного участка (влажность, просвет, почву). Можно сделать методичку по климатическим условиям. Казань у нас в четвертой климатической зоне, и ей нужны растения, которые будут нормально переживать условия зимы. Имеет смысл проводить соучаствующие сессии, чтобы собрать некие пожелания горожан и фильтровать их специалистами. Создать какую-нибудь карту или геолокационную систему, которая будет выдавать некий породный состав и рекомендации — очень сложно. Теоретически можно, но это будет очень дорого. Нужно вести системную работу с горожанами, — сказал он.

В свою очередь Сафиуллин добавил, что окончательное решение в этом вопросе все же должно оставаться за профессионалами.

— Я хочу сказать одну вещь, после которой меня, возможно, больше не пригласят. Казань теряет свою идентичность только из-за того, что в массовой посадке присутствует ель обыкновенная. В лесостепной зоне ель не может занимать лидирующее положение. Я знаю, почему это получилось: просто определенные лица высказали пожелание, что все должно быть зеленое и хвойное. Но есть же сосна, которая прекрасно себя чувствует, растет и сохраняет идентичность Казани. Важно не только то, что скажут горожане и какое-то волевое решение, но еще нужно прислушиваться к специалистам, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Матюха поддержал коллегу и заявил, что обыкновенная ель очень сильно страдает во время казанского лета:

— Это такая порода, которая условия засухи переносит очень тяжело. Даже ель колючая, которая, казалось бы, переносит все, тоже страдает. Еще у нас много вредителей. Буквально сейчас проходил мимо Дворца земледельцев. Там усыхает рядовая посадка елей, которая ведет к Кремлевской набережной, потому что на ней копоть вредителей. Это щитовка и паутинный клещ, который уже начинает подселяться. Порода проблематичная, и это не приводит к тому, чтобы создать ассортимент, рекомендованный для посадки в городе с учетом реалий и климата. Там же можно закладывать параметры идентичности, выбирая символические породы, — сказал он.

В свою очередь Сафиуллин заявил:

— Может быть, и хорошо, что ели наконец-то сдохнут. Может быть, уже сосну посадят или липы вернут, которые более уместны для Казани. Что касается ассортимента, то он уже давно существует и прописан. Да, эти списки носят рекомендательный характер, но мы все равно должны к нему обращаться.

— За вашей спиной я увидела тую, — сказала Хуснутдинова.

— А что вы имеете против туи? Здесь абсолютно декоративная среда. Мы различаем разные типы ландшафта: природный, урбанизированный, чисто декоративный. Ну стоит — и пусть стоит, — пояснил эксперт.

— Всю эту работу должен вести ландшафтный архитектор города. Есть ли у вас такой? Нет. Но его на самом деле нет ни в одном из городов России. Это большая проблема. Есть в Белгороде, но он появился только в последний год, — заключил Сафиуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В диалог также вмешался Пальчиков, который призвал власти, несмотря ни на что, действовать во благо будущих поколений:

— Я хочу призвать всех людей у власти. Время скоротечно. Задумайтесь, как быстро после 25—30 лет наступает Новый год. Времени, чтобы успеть сделать что-то полезное, очень мало. Особенно мало у человека, который занимает какую-то должность, а ведь у него есть уникальная возможность, пока он находится на этом посту, с помощью своих властных полномочий что-то сделать. Призываю всех помнить о том, не забывать, для чего мы все на этой земле находимся. Не чтобы «день прошел — и слава богу», прожил, и хорошо. Мы все делаем для того, чтобы жизнь создать. Кому? Нашим детям, — сказал он.

— Мы сейчас ехали с коллегой в машине. Общались. Видели красивую Казань. Я здесь последний раз был в 2011 году. Все прекрасно, зеленый фон хороший. Но когда начинаешь всматриваться, пожалуйста, простите, видишь проблемы. Здесь профессионалы, заинтересованная аудитория, и таких людей становится больше. Давайте создавать не сиюминутную картинку, а стратегически смотреть в будущее и думать о том, что мы создаем, — завершил он диалог.

1 / 37 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

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