Генпрокуратура России признала Всемирный фонд природы* нежелательной организацией

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Генеральная прокуратура признала швейцарский Всемирный фонд природы* (WWF*) нежелательной организацией в России. Решение принято по результатам проверки.

Как отметили в ведомстве, природоохранная и экопросветительская деятельность используется WWF* в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере.

— Под предлогом сохранения окружающей среды WWF* ведется деятельность, направленная на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США, — рассказали в ведомстве.

В Генпрокуратуре России добавили, что организация оказывала материальную и методическую поддержку российским некоммерческим организациям, включенным в реестр иностранных агентов.



В марте 2023 года WWF* в России включили в реестр иноагентов. Отмечалось, что фонд под видом деятельности по защите природы и окружающей среды пытался оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти страны и распространял негативную информацию об органах власти.



*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов



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Айрат Назипов