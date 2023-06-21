Казанский исполком отсудил у «Газпрома» и Госжилфонда часть газопровода в городе

«Никто своих прав на него не заявил»

Казанский комитет земельных и имущественных отношений потребовал от ООО «Газпром трансгаз Казань» и Госжилфонда при президенте РТ признать право муниципальной собственности на бесхозный газопровод в Ново-Савиновском районе протяженностью 3,3 км (к/н 16:50:000000:19836). Трубопровод расположен по следующим адресам:

ул. Гаврилова, 20в, ул. Маршала Чуйкова, 23в, ул. Мусина, 69 г/д н/д, ул. Меридианная, 10/Чистопольская, 65—41, ул. Академика Лаврентьева, 8а, ул. Меридианная, 26, ул. Адоратского 17, ул. Маршала Чуйкова, 15б, ул. Чистопольская, 73, ул. Чистопольская, 34 г/д, ЭХЗ, ул. Фатыха Амирхана, 15, ул. Фатыха Амирхана, 33а, оздоровительный комплекс, ул. Меридианная / Чистопольская, 26; 59, ул. Чистопольская, 85 (стр. 59-1), ул. Чистопольская, 75 (стр. 71-5), проспект Ямашева, 101 (стр. 59-2), ул. Чистопольская, 79 (стр. 59-3), ул. Гаврилова, 56, корп. 4, ул. Академика Лаврентьева, 9 г/д к ж/д, ул. Фатыха Амирхана, 13, ул. Чистопольская, 81, ул. Маршала Чуйкова, 13, ул. Академика Лаврентьева, 27а, ул. Гаврилова, 10а, ул. Чистопольская, 77/2, Четаева, назначение нежилое, протяженностью 3 332 м.

Суд привлек к спору Управление Росреестра по Татарстану, Минземимущество РТ, МТУ Росимущества в РТ и Ульяновской области, исполком Казани, несколько управляющих компаний, обслуживающих дома по этим улицам, и других заинтересованных лиц.



КЗИО в ходе проверки выявил в Казани бесхозные объекты газоснабжения. Фото: realnoevremya.ru

КЗИО в ходе проверки выявил в Казани бесхозные объекты газоснабжения, собственники которых неизвестны. В перечень этих объектов вошел и названный выше газопровод. Отсутствие зарегистрированных прав на него подтверждается выпиской из ЕГРН. В течение года, с момента, когда объект был признан бесхозным, «никто своих прав на него не заявил», отметили чиновники.

В состав спорного объекта входит газопровод ответчиков

В феврале 2021 года КЗИО подал заявление о признании права муниципальной собственности на газопровод. Однако Ново-Савиновский райсуд решил оставить его без рассмотрения по причине выявления спора о праве.

На заседании представитель ООО «Газпром трансгаз Казань» представил реестр спорных объектов, из которого следует, что в отношении газопровода оказываются услуги газоснабжения по заключенным договорам, часть спорного газопровода находится в собственности компании «Газпрома», а часть — в аренде на основании договора с ГЖФ.

Как отметили представители исполкома Казани, признание права муниципальной собственности на объекты газоснабжения «необходимо в целях их безопасной эксплуатации». Поэтому КЗИО обратился в Арбитражный суд РТ. Возражая против требований города, представитель компании «Газпром трансгаз Казань» указал, что по ул. Чуйкова, 23в газопровод был смонтирован для газоснабжения административного здания. Ранее по этому адресу работал ресторан «Старый амбар», затем некоторое время — магазин электроники и бытовой техники DNS.

Ранее в здании по этому адресу работал ресторан «Старый амбар», затем некоторое время — магазин DNS. Фото: скрин realnoevremya.ru сайта google.com/maps

В соответствии с актом приемки законченного строительством объекта заказчиком является ООО «ТК Тимерхан», обслуживается по договору с ООО «Трапеза-12».

Сразу по нескольким адресам трубопровод смонтировали для газоснабжения жилых домов: ул. Лаврентьева, 8а, Адоратского, 17, Чистопольская, 73, 34 (стр. 63а—4), Гаврилова, 56, корп. 4, Лаврентьева, 9 г/д, Амирхана, 13, Чуйкова, 13. Что касается Лаврентьева, 27а — для газоснабжения здания протестантской церкви, а на Гаврилова,10а — для административного здания ООО «ТатМазсервис». Кроме того, в состав спорного объекта включен газопровод по адресам: М. Чуйкова, 15б, Ф. Амирхана, 15, Чистопольская, 77/2 Четаева.

Участок газопровода на Меридианной, 26 — в аренде у ООО «Газпром трансгаз Казань» по договору с ГЖФ. Кстати, фонд тоже представил отзыв, указав, что является инвестором и правообладателем многоквартирного дома по этому адресу, непрерывно и открыто владеет этим газопроводом и обслуживает его. Поэтому ГЖФ также возражал против передачи спорного трубопровода в муниципальную собственность.

— Несмотря на то, что государственная регистрация права собственности на спорный объект недвижимости отсутствует, материалами дела подтверждено, что в состав спорного объекта входит газопровод, который является собственностью ООО «Газпром трансгаз Казань», равно как и газопровод, который является собственностью некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан», ответчики осуществляют в отношении них все правомочия собственника, в том числе содержат спорные объекты, — указал суд.

ГЖФ указал, что является инвестором и правообладателем многоквартирного дома по ул. Меридианной, 26. Фото: скрин realnoevremya.ru с сайта google.com/maps

В то же время исполком каких-либо доказательств, исключающих факт владения частью спорного имущества у дочки «Газпрома» и наличие у города правового интереса в приобретении титула собственника недвижимого имущества, не представил. По этой причине иск был удовлетворен частично. Согласно решению суда в муниципальной собственности оказалась лишь часть газопровода:

ул. Гаврилова, 20в, протяженностью 68,1 м, ул. Мусина, 69 г/д н/д, протяженностью 6,2 м, ул. Меридианная, 10/Чистопольская, 65—41, протяженностью 15,6 м, ул. Академика Лаврентьева, 8а, протяженностью 200,2 м, ул. Адоратского, 17, протяженностью 19,3 м, ул. Чистопольская, 73, протяженностью 21,4 м, ул. Чистопольская, 34 г/д, ЭХЗ, протяженностью 238,82 м, ул. Фатыха Амирхана, 33а, оздоровительный комплекс, протяженностью 9,4 м, ул. Меридианная—Чистопольская, 26; 59, протяженностью 656,3 м, ул. Чистопольская, 85 (стр. 59-1), протяженностью 209,59 м, ул. Чистопольская, 75 (стр. 71-5), протяженностью 321,62 м, проспект Ямашева, 101 (стр. 59-2), протяженностью 173,14 м, ул. Чистопольская, 79 (стр. 59-3), протяженностью 17,62 м, ул. Гаврилова, 56, корп. 4, протяженностью 80,72 м, ул. Академика Лаврентьева, 9 г/д к ж/д, протяженностью 28,88 м, ул. Фатыха Амирхана, 13, протяженностью 186,23 м, ул. Чистопольская, 81, протяженностью 405,58 м, ул. Маршала Чуйкова, 13, протяженностью 39,96 м, ул. Академика Лаврентьева, 27а, протяженностью 73,8 м, ул. Гаврилова, 10а, протяженностью 118,95 м.

В остальной части иска казанскому КЗИО было отказано.



Василя Ширшова