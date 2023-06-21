В России могут ввести уголовную ответственность за намеренный поджог травы и леса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос возможности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги травы и леса. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

— Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба, — говорится в поручении.

Доложить главе государства о проделанной работе необходимо до 1 августа 2023 года.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Неделю назад в Татарстане восьмой раз продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов. Оно сохранится до 23 июня.

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Айрат Назипов