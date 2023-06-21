Минстрой предложил компенсировать россиянам до 35 лет половину аренды жилья

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Минстрой хочет ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для россиян до 35 лет. Им хотят компенсировать половину платежей за аренду, пишут «Известия» со ссылкой на министерство.

Как сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин, для участия в программе требуется параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке для покупки квартиры в новостройке.

— По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Анонсировать подробности новой программы Минстрой планирует в течение ближайших пары месяцев.

Еще в марте в Центробанке подсчитали, что россиянину нужно 8 лет, чтобы накопить на квартиру в новостройке и при этом «не пить, не есть». Аналитическая служба «Реального времени» составила свой рейтинг доступности жилья по регионам России на основе данных Росстата, Института экономики города и сервиса «Домклик» (средние рыночные цены). Так, Казанская агломерация оказалась на нижних строчках — на 16-м месте из 17 — с отметкой «Жилье существенно недоступно».



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Айрат Назипов