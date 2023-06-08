Итоги дня: отток медиков в Татарстане, сокращение численности молодежи, форум министров образования в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 8 июня:
- В Казани стартовал Международный форум министров образования. В столицу Татарстана прибыли 93 высокопоставленных делегата, включая министров образования 23 стран. С приветственным словом к участникам выступил президент России Владимир Путин.
- На форуме выступил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что расходы на образование — это не просто социальное обязательство государства, а инвестиции в будущее с высокой отдачей. Он напомнил, что в республике насчитывается 127 организаций научного комплекса, которые реализуют исследования и разработки с ежегодным объемом финансирования 22,5 млрд рублей.
- Бюджет Татарстана за 2022 год исполнен по доходам в сумме 452,7 млрд рублей и 463,2 млрд по расходам — дефицит составляет 10,4 млрд рублей. В бюджет региона поступило 366,6 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, налог на прибыль зачислен в размере 166,1 млрд рублей.
- Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что на поддержку сферы туризма в 2023 году из федерального бюджета выделят около 50 млрд рублей. Это позволит построить инфраструктуру к курортам и номерной фонд, оказать поддержку предпринимательским инициативам и национальным туристическим маршрутам, а также отправить в познавательные поездки школьников и молодежь.
- Оборот розничной торговли в Татарстане в апреле 2023 года вырос на 12,7% — до 106 млрд рублей, а выручка общепита — на 21,5%, до 5,44 млрд рублей. За аналогичный месяц 2022 года, после начала спецоперации, оборот розничной торговли снижался на 10%.
- По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие выходные и в начале следующей недели сохранится прохладная погода. В пятницу во второй половине дня и вечером пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха составит от +19 до +24 °С. В субботу ожидаются сильный ветер и дожди с грозами, температура воздуха от +18 до +23 °С.
- Городской хоккейный клуб «Челны» потребовал от казанской «Единой хоккейной лиги» выплаты долга почти в миллион рублей. Это связано с тем, что ЕХЛ не стала платить ему за организацию матчей в рамках первенства Всероссийской хоккейной лиги. Представители клуба обратились в Арбитражный суд Татарстана и выиграли спор. Детали дела — в материале «Реального времени».
- Госсовет Татарстана предложил лишать водителей прав за нарушения, которые зафиксировали дорожные камеры. Авторы поправок считают, что мера окажет на нарушителей соответствующее действие.
- В Татарстане численность молодых людей в возрасте до 35 лет к 2028 году сократится на 100 тысяч человек. По словам министра по делам молодежи республики Рината Садыкова, это связано со значительным количеством разводов и снижением рождаемости в регионе за последние годы. Исправить положение предполагается принятием межведомственной программы, направленной на формирование у молодых традиционных семейных ценностей.
- Ринат Садыков предложил объявить в Татарстане Год молодежи. На лиц от 14 до 35 лет приходится четверть от активной части населения — более 1 млн человек.
- Исполком Казани утвердил порядок предоставления субсидий организациям на возмещение затрат по изготовлению именных транспортных карт для детей граждан России, участвующих в СВО. Получателей будет определять специальная комиссия по результатам отбора.
- В Татарстане по итогам 2022 года отток медицинских кадров составил 567 человек. Устроились на работу в прошлом году 4 911 специалистов. Уволились при этом 5 478 медиков.
- ПАО «КАМАЗ» через суд взыскало более 180 млн рублей со своего крупнейшего поволжского дилера, выполняющего в том числе оборонные заказы, АО «Ремдизель». Эту сумму предприятие задолжало автогиганту за поставленную продукцию в рамках заключенных контрактов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В России число людей, отравившихся суррогатным сидром, возросло до 97. Из них 31 человек скончался.
- Кабмин Татарстана сформировал республиканский штаб по подготовке к отопительному периоду 2023/24 года. В него вошли 30 человек. Возглавил его министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.
- «Татфлот» останется в казанском речпорту, хотя власти города обвиняли его в самовольном захвате земли и требовали демонтировать причалы. Суд отказал Комитету земельных и имущественных отношений в иске к судоходной компании. Детали — в материале «Реального времени».
- Ночью в Казани погиб судья Кировского райсуда Артем Бартенев. По предварительной версии, он упал с 12-го этажа дома, в котором проживал. Следком по Татарстану начал доследственную проверку по факту случившегося.
- В приложении WhatsApp (принадлежит Meta*) появятся каналы. Их администраторы смогут публиковать в них сообщения, фотографии, ведеоролики, опросы, стикеры. Пользователи смогут подписываться на каналы и отслеживать контент, который будет доступен только в режиме просмотра.
- Семьи добровольцев, погибших при выполнении задач СВО, смогут получить специальные удостоверения. На них будут распространяться права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом «О ветеранах», включая ежемесячные выплаты, компенсации и пенсии по потере кормильца.
Ключевые события 470-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса усложняет продление зерновой сделки. На ее судьбе такое ЧП может сказаться «только негативно».
- Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вместе с федеральными властями прорабатывается вопрос о закачке воды в Херсонской области из Днепра в Северо-Крымский канал для ее подачи в Крым. По его словам, в техническом плане сделать это достаточно просто.
- Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что минувшей ночью около 1,5 тысячи украинских военных и 150 единиц техники пытались прорвать оборону на Запорожском направлении. Их своевременно обнаружили, по ним нанесли превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами. Украинские потери в результате двухчасового боя составили 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава.
- Как сообщает Минобороны России, на Южно-Донецком направлении нанесено о огневое поражение ВСУ. Мотострелковыми подразделениями уничтожены 2 танка, 4 автомобиля и живая сила в районе Времевки. Уничтожено 3 танка, 12 бронеавтомобилей, 3 пикапа, грузовой автомобиль и живая сила противника севернее Новодонецкого.
- На Красно-Лиманском направлении в районах н. п. Невское и Червонопоповка сорвана ротация личного состава 66-й механизированной бригады и 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск. Огнем артиллерийской батареи у Серебрянского лесничества поражены позиции 67-й механизированной бригады ВСУ.
- Штурмовой авиацией Южной группировки войск нанесены удары по местам сосредоточения живой силы ВСУ около н. п. Спорное, Веселое, Курдюмовка. Артиллерийскими подразделениями группировки в контрбатарейной борьбе уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30 ВСУ на огневых позициях вблизи Звановки и Серебрянки, самоходная артустановка 2С1 «Гвоздика» и миномет у Белой Горы.
- На Купянском направлении вскрыто перемещение военной техники 102-й отдельной бригады территориальной обороны. Огнем из гаубицы «Мста-С» уничтожена одна БМП у Кисловки. В районе Роднянского огнем из РСЗО «Град» уничтожена украинская реактивная установка «Град».
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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