Бюджет Татарстана исполнен с дефицитом 10,4 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Бюджет Татарстана за 2022 год исполнен по доходам в сумме 452,7 млрд рублей и 463,2 млрд по расходам — дефицит составляет 10,4 млрд рублей, сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.



В бюджет региона поступило 366,6 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, налог на прибыль зачислен в размере 166,1 млрд рублей. Основные поступления налога обеспечены предприятиями отрасли «Нефтедобыча, газ и их обслуживание» — их доля составляет 45%.

В консолидированный бюджет мобилизовано налогов на доходы физических лиц на 115,3 млрд рублей, в бюджет Татарстана — 80,8 млрд рублей. Республиканский бюджет пополнился за счет акцизов на 42,8 млрд рублей, налогов на имущество — 40,5 млрд рублей, налогов на совокупный доход — 14,8 млрд рублей. Неналоговые доходы составили 22,3 млрд рублей. Безвозмездных поступлений начислено на 86,1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 83,6 млрд рублей.

В опубликованных результатах исполнения бюджета за «шоковый» 2022 год в Татарстане все показатели отличаются от прогнозных. Дефицит показал самую большую разницу между планом и фактом — 10,4 млрд рублей против прогнозных 16 млрд. Подробнее о доходах и расходах Татарстана — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко