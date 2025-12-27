Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -10 градусов

В отдельных районах будет метель

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Прогнозируется небольшой и умеренный снег, в отдельных районах — метель. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка -7 градусов, днем — от -5 до -10 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина