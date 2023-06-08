Семьи погибших в СВО добровольцев будут получать удостоверения, подтверждающие право на льготы

Семьи добровольцев, погибших при выполнении задач специальной военной операции, смогут получить удостоверения, подтверждающие их статус и право на льготы и выплаты, следует из постановления, подписанного премьером Михаилом Мишустиным.



Удостоверения получат родственники погибших участников добровольческих формирований, которые были созданы органами власти для содействия выполнению задач ВС России в ходе специальной военной операции.

На них распространяются права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом «О ветеранах», включая ежемесячные выплаты, компенсации и пенсии по потере кормильца.

Документ будут выдавать комиссариаты российских регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Родственник должен подать заявление.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце мая в Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий возможность продажи появившегося в качестве наследства от погибшего участника спецоперации объекта недвижимости или автомобиля без уплаты НДФЛ до истечения трехлетнего периода.



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Маргарита Головатенко