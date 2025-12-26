Четыре месяца будет закрыт участок Сибирского тракта для автомобилей

Причина ограничений — реконструкция старой водопроводной магистрали

С 12 января по 31 мая 2026 года автомобилисты будут вынуждены объезжать участок Сибирского тракта вблизи домов № 29к1, 29к3, 31 и 33. Причина ограничений — реконструкция старой водопроводной магистрали, необходимая для повышения надежности снабжения водой жилого сектора Советского района и ряда социально значимых объектов, сообщает мэрия Казани.

Ремонт предусматривает установку специальных шахт-приямков для проведения горизонтально-направленного бурения. Этот метод позволяет минимизировать ущерб существующему покрытию дорог и зеленым насаждениям. В результате жители получат модернизированную систему подачи воды, обеспечивающую стабильное функционирование ключевых инфраструктурных элементов региона.

Для водителей установлен ряд временных предупреждающих знаков, им предложено заранее изучить возможные варианты объезда зоны проведения работ.

