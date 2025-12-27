Жители Казани назвали топ лучших и худших подарков на Новый год

При этом 30% опрошенных закладывают на подарок до 3 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Самым желанным подарком на Новый год у жителей Казани стала электроника. Такой презент желают получить 46% горожан, следует из результатов опроса Avito.

На втором месте — путешествие (35%), а на третьем — квартира или машина (26%). Примечательно, что чаще на такие щедрые жесты рассчитывают мужчины, чем женщины. Представительницы женского пола чаще выбирали ювелирные изделия (26%), косметику и парфюмерию (23%), а также товары для дома (21%).

Топ нежеланных подарков возглавили безделушки и сувениры (по мнению 28% опрошенных). Также в антисписок попали шуточные подарки, например, посуда и текстиль с фотографиями (26%) и сертификаты в «непонятные» магазины (13%). Женщины не хотели бы получить в подарок мягкие игрушки (20%) и ненужную косметику или парфюм (13%), мужчины — носки и нижнее белье (11%). При этом каждый пятый (19%) признался, что будет рад любому презенту.

Что касается бюджета, то 30% опрошенных закладывают на подарок до 3 тыс. рублей, 27% — до 5 тыс. рублей, 25% — 5—10 тыс. рублей. Еще 13% не против потратить до 30 тыс. рублей, а больше этих сумм — 5%. Средняя сумма, которую респонденты считают уместной для подарка близкому человеку, составила 9 тыс. рублей.

Никита Егоров