Челнинский клуб взыскал долги за матчи первенства Всероссийской хоккейной лиги

Городской хоккейный клуб «Челны» потребовал от казанской «Единой хоккейной лиги» выплаты долга почти в миллион рублей. Как выяснило «Реальное время», ЕХЛ не стала платить челнинскому клубу за организацию матчей в рамках первенства Всероссийской хоккейной лиги. Представители клуба обратились в Арбитражный суд Татарстана и выиграли спор. Детали дела — в материале.

Матчи прошли, а деньги не пришли

Как выяснилось, в декабре прошлого года клуб и лига заключили договор. ЕХЛ попросила «Челны» сыграть несколько матчей с казанской командой «Феникс». Поединки проходили 3, 4, 10 и 11 декабря в Ледовом дворце спорта в Набережных Челнах в рамках первенства Всероссийской хоккейной лиги. За проведение игр лига обязалась заплатить 995 тысяч рублей.

Деньги нужно было выплатить в два этапа. До конца года ответчик обязался перечислить хоккейному клубу полмиллиона рублей, а оставшуюся часть — до конца января 2023 года.

Свою часть договора челнинский клуб выполнил в полном объеме, но вот казанская ЕХЛ заплатила только 100 тысяч рублей. Эта сумма была внесена еще при заключении договора. Оставшийся долг в размере 895 тысяч рублей лига гарантировала погасить до конца января. Впрочем, этих денег владельцы челнинского ХК так и не увидели.

За неделю до указанного срока истец направил в адрес ответчика претензию с требованием оплатить долг. Это требование было проигнорировано, в связи с чем представители ХК «Челны» обратились в суд.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В марте и апреле суд предложил ответчику представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление по существу заявленных требований, где он мог высказать свое возражение относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении. Ответчик определения суда не исполнил, доказательства оплаты долга не представил, иск не оспорил.



Учитывая изложенное, суд счел обоснованными требования истца. С «Единой хоккейной лиги» было решено взыскать 895 тысяч рублей в пользу клуба. Решение может быть обжаловано.

Первый иск комом

Это не первый судебный спор челнинского клуба с начала года. В феврале представители ХК проиграли процесс с бывшим контрагентом «Апрель.Ру». Компания на протяжении многих лет помогала клубу с организацией выездов на матчи и сборы. Интересно, что владеет ею бывший президент хоккейной команды.

Суть иска заключалась в том, что, по мнению нового руководства клуба, бывший союзник «необоснованно обогатился» за их счет. Всему виной несостоявшийся выезд команды в Красноярск. В начале марта 2021 года ХК «Челны» должны были выступить на Кубке Федерации. Но этим планам помешала пандемия COVID-19.

Руководство хоккейного клуба успело перечислить своему контрагенту миллион рублей. Но команда в итоге никуда не улетела. В конечном счете в руководстве ХК произошли кадровые перестановки, и в июне прошлого года стороны расторгли договор.

Фото: Дмитрий Резнов/realnoevremya.ru

Новое руководство клуба захотело вернуть перечисленные деньги, но получило обратно лишь 348 тысяч рублей — деньги за билеты. А вот остальные 689 тысяч в «Апрель.Ру» возвращать отказались. Поэтому в своем иске клуб указал, что его бывший контрагент «неосновательно обогатился» почти на 700 тысяч рублей.



Ответчик сумел доказать в суде, что все деньги потратил на проведение сборов в рамках Международного хоккейного лагеря «МИХЛ-2021». При этом была организована поездка трех тренеров, одного психолога и десяти спортсменов. Фактически компания потратила 620 тысячи рублей на проживание сотрудников клуба в гостинице. Остальная сумма была потрачена на их перелет и оплату бензина.

Все доводы истца о том, что это соглашение было между аффилированными лицами, суд не принял. Там пояснили, что наличие корпоративного конфликта в обществе не является основанием для неоплаты оказанных агентом услуг.

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Айрат Назипов