В Татарстане сокращается число медицинских работников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане по итогам 2022 года отток медицинских кадров составил 567 человек. Такие данные озвучила директор территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Алсу Мифтахова на 44-м заседании Госсовета республики.

В медучреждения Татарстана в прошлом году устроили 4 911 специалистов. Уволились при этом 5 478 сотрудников.

— К сожалению, отмечается отрицательная динамика в обеспеченности кадрами. В 2022 году медицинские организации заявили плановую потребность в медицинских работниках на 1 075 человек, — сказала она.

Алсу Мифтахова обратила внимание, что в 2022 году из бюджета ФОМС потратили 21% от всех средств, заложенных на софинансирование расходов медицинских организаций по оплате труда врачей и среднего медицинского персонала.



Фото: realnoevremya.ru

На вопрос о том, как можно исправить ситуацию, Алсу Мифтахова ответила, что необходимо работать совместно с Минздравом и главами администраций. По ее словам, проблему «надо решать в комплексе».

В начале апреля Кабинет министров Татарстана установил специальные социальные выплаты для медицинских работников, которые оказывают не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь и первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение по основному заболеванию.



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Елизавета Пуншева