«Ак Барс» умело обыграл «Трактор»: в атаке ловили на контратаках, в защите феерил Билялов

Казанская команда одержала четвертую победу в пяти последних матчах в КХЛ

«Ак Барс» обыграл в Казани челябинский «Трактор» со счетом 3:2 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра стала для казанцев первой после недельного отдыха. «Барсы» выпали из игрового ритма, но смогли устоять перед грозной атакой «Трактора». О факторах победы «Ак Барса» — в материале «Реального времени».

Длительный отдых сбил игровой ритм

Календарь «Ак Барса» составлен таким образом, что в декабре команда дважды уходила на длительный отдых. С одной стороны, игроки и тренерский штаб получили время отдохнуть и подготовиться к оставшейся части сезона. А с другой, такой график сбивает с игрового ритма, команде после паузы тяжело выходить на лед и показывать привычный хоккей.

Второй декабрьский перерыв закончился в субботу матчем с «Трактором». Челябинцы совсем недавно определились с кандидатурой главного тренера, назначив Евгения Корешкова. До выезда в Казань команда под его руководством успела провести три встречи. Если первый матч челябинцы с новым рулевым проиграли «Металлургу» (4:7), то затем одержали две победы подряд — над «Барысом» (0:2) и «Ладой» (1:6). Так что соперник у «барсов» был непростой.

Несмотря на это тренерский штаб продолжил экспериментировать с составом. Правда, вынужденно. Из-за болезни на игру не смогли выйти нападающие Александр Барабанов и Дмитрий Кателевский. Зато вернулись в заявку Григорий Денисенко и Дмитрий Яшкин. Последний появился сразу в первой тройке — с Александром Хмелевским и Кириллом Семеновым. Денисенко же значился в третьей тройке с недавними резервистами Брэндоном Биро и Алексеем Пустозеровым.

У «Трактора» в отличной форме пребывали Джошуа Ливо и Егор Коршков. Легионер летом мог оказаться в «Ак Барсе», но выбрал Челябинск, а россиянин прошлый сезон провел в Казани и не сумел очаровать своей игрой. Обоим эта игра, наверняка, придавала мотивации и особого настроя.

Игра на контратаках

Стартовые минуты встречи выдались спокойными, команды будто присматривались друг к другу. Первыми взвинтили темп гости, пару раз потревожив Тимура Билялова. Особо усердствовал Джошуа Ливо, еще в прошлом сезоне «лютовавший» в стане главного соперника казанцев «Салавата Юлаева». Хозяева не форсировали события и отсиживались в обороне. Но при удобном случае «барсы», непременно, выбегали в контратаку. Один из таких моментов закончился взятием ворот Сергея Мыльникова. Яшкин отобрал шайбу в своей зоне, Семенов разогнал контратаку, а Хмелевский красиво переиграл вратаря — 1:0.

При таком счете о другом рисунке игры мечтать не приходилось. «Ак Барс» еще плотнее сел в оборону, окончательно перейдя на контратакующие рельсы. Стоит отметить, что подобный стиль имел определенный успех. Еще в первом периоде казанцы могли отличиться, минимум, трижды. В одном из эпизодов «барсы» даже забили — Никита Дыняк и Алексей Пустозеров элегантно разыграли двухходовку с голом последнего, однако судьи отменили шайбу из-за вне игры.

До конца первой трети матча у «Ак Барса» появилась возможность разыграть большинство. Шайба неплохо ходила по зоне «Трактора», но в ворота не попала. Зато мог забить Ливо — в одно касание бросал в атаке сходу, только получилось слабенько и Билялов в шпагате сохранил для «барсов» минимальное преимущество.

Реакция на пропущенный — топ

Второй период гости также начали активнее казанцев. «Трактор» потихоньку наращивал давление у ворот Билялова и добился своего на четвертой минуте. Челябинцы разыграли шайбу в зоне «барсов» и довели ее до Григория Дронова, который ювелирно точным броском в «девятку» сравнял счет — 1:1.

Только после этого проснулся «Ак Барс». Долго «мучиться» в атаке хозяевам не пришлось. После дальнего броска Никиты Лямкина шайба от заднего борта выскочила на «пятачок», откуда Пустозеров добил ее в сетку — 2:1. Примечательно, что гол стал для нападающего 50-м очком, набранным в КХЛ.

Тут же команды обменялись опасными попытками — Ливо и Миллер не реализовали свои моменты. Вскоре легионер «Трактора» отправился в штрафной бокс на целых 10 минут за неспортивное поведение. Страсти накалились: вначале обоюдное удаление схватили Арсений Коромыслов и Дыняк, а затем удалился за грубый фол Александр Кадейкин. Оставшись в формате «4 на 3» казанцы реализовали большинство. На «пятачке» самым расторопным оказался Илья Сафонов — 3:1.

По окончании матча тренер гостей Корешков назвал второй период решающим для итогового результата. Реакция «Ак Барса» на пропущенную шайбу оказалась невероятно правильной и уместной.

«Сыграли с полной концентрацией»

Третий период начался с трех подряд удалений в составе «Ак Барса». Проблемы с дисциплиной возникли не на пустом месте. Гости после перерыва побежали отыгрываться, благо у них было еще 20 минут игрового времени. Плюс казанцы выглядели заметно слабее в плане готовности на фоне длительной паузы в чемпионате. В итоге «Трактор» отличился в формате «5 на 3», реализовав третье удаление «барсов»: Ливо мощно зарядил в сетку со средней дистанции.

На то, чтобы сравнять счет, у гостей оставалось около 10 минут. «Ак Барс» отчаянно пытался перевести игру на половину соперника, но сделать это не получалось. До конца матча казанцы нанесли всего один бросок в створ Мыльникова, при этом сыграв две минуты в большинстве. Решающий вклад в победу внес в итоге Тимур Билялов. Вратарь «барсов» крутился как белка, выручая в самых неожиданных позах и формах — лежа, в прыжке и даже без клюшки. Точку голкипер поставил на последних секундах, выудив шайбу с ленточки после атаки Михаила Григоренко.

Лучше всех про сейвы Билялова сказал Лямкин. Защитник «Ак Барса» не стал говорить банальности в стиле «нам помог голкипер», а зарядил более справедливое: «Если мы хотим идти далеко в плей-офф, то вратарь должен спасать в такие моменты». Именно такая игра Билялова обязана стать основой похода «Ак Барса» за Кубком Гагарина.

На пресс-конференции Анвар Гатиятулин выделил еще один компонент, важный для плей-офф. Тренер похвалил команду за уровень концентрации, позволившей дотянуть матч до победы. Это и требовалось после длительной паузы. И особенно радует, что справились даже без основных Барабанова и Кателевского.

— Понимали, что соперник захочет воспользоваться тем, что мы выпали из игрового ритма. Акцентировали внимание команды на этом при подготовке к матчу. Ребята сыграли здорово, с полной концентрацией, в нужные моменты прибавляли. Конечно, болезни накладывают отпечаток — нет всей команды, не можем наигрывать связки. Большинство тоже требует тренировок. Что есть, то имеем. Задачи никто не отменял, готовимся так, как позволяет ситуация, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Трактор» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы:

1:0 — Хмелевский (Семенов, 06:40);

1:1 — Дронов (Кравцов, Глотов, 23:53);

2:1 — Пустозеров (Лямкин, Дыняк, 26:03);

3:1 — Сафонов (Галимов, Хмелевский, 36:02, 4х3);

3:2 — Ливо (Гросс, Григоренко, 48:29, 5х3)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 30 декабря в Казани с «Северсталью» в 19:00 по московскому времени. Игра станет заключительной для команды Гатиятулина в текущем 2025 году. И у «барсов» есть все шансы закончить, перелистнув календарь, находясь на втором месте в Восточной конференции.