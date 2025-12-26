Зарплата женщин в некоторых отраслях существенно отстает от мужской

Разрыв доходит до 64%, свидетельствуют данные профсоюзов

Фото: Максим Платонов

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обнародовала результаты масштабного исследования, охватившего 38 тыс. респондентов обоих полов. Данные показывают значительные различия в оплате труда женщин и мужчин, занимающих аналогичные должности, сообщает «Парламентская газета».

Наиболее заметная диспропорция наблюдается в добывающей отрасли и строительстве, где зарплаты женщин меньше на 57% и 54% соответственно, чем у мужчин. Разрыв достигает шокирующих значений даже в таких сферах, как ИТ-технологии, где доход сотрудниц составляет всего 35,5% от заработка сотрудников-мужчин.

Комментируя полученные цифры, эксперты ФНПР подчеркнули, что подобная ситуация противоречит нормам трудового права и российским обязательствам в рамках международных соглашений. Поэтому федерация предложила усилить контроль за соблюдением принципов равноправия, обязывая крупные предприятия регулярно докладывать государству о состоянии гендерного равенства.

Среди рекомендаций комиссии также значилось создание условий для переподготовки женского персонала на высокодоходные профессии, внедрение справедливого подхода к начислению заработной платы и обеспечение равных возможностей карьерного продвижения вне зависимости от пола сотрудника.



Ранее «Реальное время» писало, что задолженность по зарплате в России в ноябре достигла 1,8 млрд рублей.



Ариана Ранцева