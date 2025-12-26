Потенциал рынка партнерского финансирования оценен в 10 трлн рублей, сообщил Аксаков
По словам депутата, реализация масштабного проекта начнется сразу после утверждения стандартов партнерского финансирования
Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что потенциал российского рынка партнерского финансирования оценивается в 10 триллионов рублей. Это заявление прозвучало на открытии нового регионального представительства организации, которое глава назвал «историческим событием».
По словам депутата, реализация масштабного проекта начнется сразу после утверждения стандартов партнерского финансирования. После принятия нормативных актов ожидается значительное увеличение числа регионов — участников программы.
Ранее «Реальное время» писало, что к концу следующего года ЦБ может снизить ключевую ставку до 9%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».