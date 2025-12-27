Казань начала XXI века: старообрядческие церкви и пустынная Суконка

Переходим Батуринский мост и изучаем, как изменились улицы Островского и Пушкина

Батуринский мост. Фото: предоставлено Ильей Евлампиевым

В пятой части «прогулок» по Казани 2002—2003 годов мы покидаем Старо-Татарскую слободу и перебираемся через Булак. В очередной раз благодарим за предоставленные фотографии популяризатора краеведения Илью Евлампиева. Итак, мы стоим на Батуринском мосту, что же мы видим перед собой и насколько изменился самый центр Казани?

Никольская церковь

Батуринский мост, изначально — второй через Булак, потому что первый, который называли Татарским, теперь скрыт под асфальтом дороги Пушкина — Татарстан. Хотя фонари и намекают, что когда-то тут было иначе.

Перед нами стоит одна из старообрядческих церквей, Никольская, достроенная во второй половине XIX века. Ранее здесь стояла Коровинская беглопоповская часовня. Никольская была уже единоверческой. В советское время в купол попал снаряд, в 1930-е его убрали, в здании размещали конторы, квартиры, аптеку. На фото видно, что оно ветшает.

Теперь здесь ресторан, поскольку удивительным образом именно это здание, а также соседняя Спасо-Преображенская церковь, не были возвращены верующим. Внутри явственно видно, что это храм.

Дома причта слева уже нет. предоставлено Ильей Евлампиевым

Дом причта

Рядом между храмом и зданием, где сейчас находится Институт международных отношений, можно увидеть типичный каменный дом XIX века. Его не найдешь в справочниках, но известно, что это был дом причта Никольской единоверческой церкви. В штате причта в начале XX века состояли священник Михаил Николаевич Мансуров и псаломщик в сане диакона Иван Андреевич Чижов. Были у церкви своя богадельня и общежитие.

Вид на угол Лево-Булачной и Университетской в конце XIX века. взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

В целом весь этот квартал, что видно на фотографиях, принадлежал старообрядческой общине. К слову, построивший церковь Арсений Подуруев был городским головой, правда, во времена строительства его финансовые дела вконец разладились. Сын же его был мужем Марии Стахеевой, представительницы другой важной старообрядческой фамилии.



Комбинат и трамваи. предоставлено Ильей Евлампиевым

Комбинат здоровья

Слева стоит Комбинат здоровья, банно-прачечный комбинат, построенный в 1978 году по проекту «Гипрокоммунстроя» (Ершов и Поспелова), с фасадами Владимира Медлева. Сейчас на его месте построен многофункциональный комплекс.



Ранее здесь стоял дом Меркуловых: Афанасия Степановича и его сына Степана Афанасьевича. Теперь же от Меркуловых остались дома на Островского, 53 и Баумана, 15. По этому же адресу находилась их баня, сначала Ивана и Игната Батуриных, а потом Меркуловская. Собственно, Батуринский мост и вел в это строение. Помывшись, граждане могли посетить буфет с квасом и шампанским.

Пушкина, 5. предоставлено Ильей Евлампиевым

Пушкина, 5

Мы уже на углу Островского и Пушкина. Обратим внимание, что в начале XXI века здесь еще можно было перейти дорогу по пешеходному переходу. Здесь мы видим трамвай, который едет по кольцу через Университетскую — такое же было на улице Каюма Насыри. Уголок площади Тукая справа закрыт гигантским рекламным плакатом — ГУМ открылся 28 августа 2002 года. Заметно, как широко раскинулся ювелирный магазин «Яхонт».

Главное здание на фото — это жилой дом предприятия №423, он же завод «Радиоприбор», стоит здесь с 1954 года. На прошлой неделе стало известно, что творение Павла Саначина, Георгия Солдатова и Искандера Валеева планируют включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Дом строили для производителей самолетного радиоэлектронного оборудования, а самым известным его жителем был глава Союза художников ТАССР Харис Якупов. На первом этаже изначально работал институт «Татпроект» Министерства коммунального хозяйства РСФСР.

Перекресток Островского и Пушкина. предоставлено Ильей Евлампиевым

Детский мир

Фото из дома на Пушкина, 3. В центре — здание «Детского мира», сейчас в нем «Золотое яблоко» и другие арендаторы. В 1963-м здесь открылся казанский ЦУМ, а «Детский мир» переехал в 1977-м, когда главный универмаг перебрался в новое здание недалеко от Центрального стадиона. В 2006-м он закрылся на реконструкцию.

Обратите внимание, что прямо у магазина стоит большой торговый павильон, а в сквере Тукая можно увидеть палатку кафе. В левом углу видны Музуровские номера, которые совсем скоро уступят место ТЦ «Кольцо».

предоставлено Ильей Евлампиевым

Суконная слобода

Современную улицу Островского после Пушкина теперь не узнать — в ходе программы ликвидации ветхого жилья ушли в небытие трущобы Дегтярки (они же Пески) с деревянными и полукаменными домами. Они находятся слева, за краем фото, там строят парк Тысячелетия, стройку оградили забором. Видны первые новые дома. Предположим, что фотография сделана у современного Bilyar Palace Hotel. В самом конце виден как раз один из домов Меркулова. А в этих краях находился, к примеру, дом Дрощева из двух— и трехэтажных объемов и дом, где жил химик Гильм Камай.

