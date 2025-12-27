Казань начала XXI века: старообрядческие церкви и пустынная Суконка
Переходим Батуринский мост и изучаем, как изменились улицы Островского и Пушкина
В пятой части «прогулок» по Казани 2002—2003 годов мы покидаем Старо-Татарскую слободу и перебираемся через Булак. В очередной раз благодарим за предоставленные фотографии популяризатора краеведения Илью Евлампиева. Итак, мы стоим на Батуринском мосту, что же мы видим перед собой и насколько изменился самый центр Казани?
Никольская церковь
Батуринский мост, изначально — второй через Булак, потому что первый, который называли Татарским, теперь скрыт под асфальтом дороги Пушкина — Татарстан. Хотя фонари и намекают, что когда-то тут было иначе.
Перед нами стоит одна из старообрядческих церквей, Никольская, достроенная во второй половине XIX века. Ранее здесь стояла Коровинская беглопоповская часовня. Никольская была уже единоверческой. В советское время в купол попал снаряд, в 1930-е его убрали, в здании размещали конторы, квартиры, аптеку. На фото видно, что оно ветшает.
Теперь здесь ресторан, поскольку удивительным образом именно это здание, а также соседняя Спасо-Преображенская церковь, не были возвращены верующим. Внутри явственно видно, что это храм.
Дом причта
Рядом между храмом и зданием, где сейчас находится Институт международных отношений, можно увидеть типичный каменный дом XIX века. Его не найдешь в справочниках, но известно, что это был дом причта Никольской единоверческой церкви. В штате причта в начале XX века состояли священник Михаил Николаевич Мансуров и псаломщик в сане диакона Иван Андреевич Чижов. Были у церкви своя богадельня и общежитие.
В целом весь этот квартал, что видно на фотографиях, принадлежал старообрядческой общине. К слову, построивший церковь Арсений Подуруев был городским головой, правда, во времена строительства его финансовые дела вконец разладились. Сын же его был мужем Марии Стахеевой, представительницы другой важной старообрядческой фамилии.
Комбинат здоровья
Слева стоит Комбинат здоровья, банно-прачечный комбинат, построенный в 1978 году по проекту «Гипрокоммунстроя» (Ершов и Поспелова), с фасадами Владимира Медлева. Сейчас на его месте построен многофункциональный комплекс.
Ранее здесь стоял дом Меркуловых: Афанасия Степановича и его сына Степана Афанасьевича. Теперь же от Меркуловых остались дома на Островского, 53 и Баумана, 15. По этому же адресу находилась их баня, сначала Ивана и Игната Батуриных, а потом Меркуловская. Собственно, Батуринский мост и вел в это строение. Помывшись, граждане могли посетить буфет с квасом и шампанским.
Пушкина, 5
Мы уже на углу Островского и Пушкина. Обратим внимание, что в начале XXI века здесь еще можно было перейти дорогу по пешеходному переходу. Здесь мы видим трамвай, который едет по кольцу через Университетскую — такое же было на улице Каюма Насыри. Уголок площади Тукая справа закрыт гигантским рекламным плакатом — ГУМ открылся 28 августа 2002 года. Заметно, как широко раскинулся ювелирный магазин «Яхонт».
Главное здание на фото — это жилой дом предприятия №423, он же завод «Радиоприбор», стоит здесь с 1954 года. На прошлой неделе стало известно, что творение Павла Саначина, Георгия Солдатова и Искандера Валеева планируют включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Дом строили для производителей самолетного радиоэлектронного оборудования, а самым известным его жителем был глава Союза художников ТАССР Харис Якупов. На первом этаже изначально работал институт «Татпроект» Министерства коммунального хозяйства РСФСР.
Детский мир
Фото из дома на Пушкина, 3. В центре — здание «Детского мира», сейчас в нем «Золотое яблоко» и другие арендаторы. В 1963-м здесь открылся казанский ЦУМ, а «Детский мир» переехал в 1977-м, когда главный универмаг перебрался в новое здание недалеко от Центрального стадиона. В 2006-м он закрылся на реконструкцию.
Обратите внимание, что прямо у магазина стоит большой торговый павильон, а в сквере Тукая можно увидеть палатку кафе. В левом углу видны Музуровские номера, которые совсем скоро уступят место ТЦ «Кольцо».
Суконная слобода
Современную улицу Островского после Пушкина теперь не узнать — в ходе программы ликвидации ветхого жилья ушли в небытие трущобы Дегтярки (они же Пески) с деревянными и полукаменными домами. Они находятся слева, за краем фото, там строят парк Тысячелетия, стройку оградили забором. Видны первые новые дома. Предположим, что фотография сделана у современного Bilyar Palace Hotel. В самом конце виден как раз один из домов Меркулова. А в этих краях находился, к примеру, дом Дрощева из двух— и трехэтажных объемов и дом, где жил химик Гильм Камай.
