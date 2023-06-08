Владимир Путин: недопустимо навязывать извне шаблоны в образовании и воспитании

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам Международного форума министров образования, который проходит в «IТ-парке имени Башира Рамеева» в Казани. В столицу Татарстана прибыли 93 высокопоставленных делегата, включая министров образования 23 стран.



— Рады видеть в гостеприимной Казани руководителей министерств дошкольного, общего и высшего образования из многих государств планеты, а также педагогов и представителей авторитетных научных организаций, — сказал глава государства и подчеркнул, что участникам предстоит обсудить ряд вопросов, обменяться опытом, практиками и передовыми технологиями. Он выразил надежду, что в ходе форума участники предложат интересные совместные проекты, и пожелал плодотворной работы.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия поддерживает право каждого народа на самобытность, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей:

Скриншот видеообращения к участникам первого Международного форума министров образования

— Считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания.

Он указал, что Россия готова «щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие страны».

Министр просвещения России Сергей Кравцов указывал, что задача форума министров образования — показать возможности России, а также создать условия для обмена опытом и наметить конкретные шаги по дальнейшему взаимодействию.



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Маргарита Головатенко