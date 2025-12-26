На капремонт школы в Кукморе потратят более 250 млн рублей
Работы планируется завершить к 18 января 2027 года
Власти Татарстана объявили о заключении контракта на проведение капитального ремонта здания муниципальной школы в селе Большой Кукмор.
Согласно опубликованному документу, стоимость работ составит 261,7 млрд рублей. Работы планируется завершить к 18 января 2027 года.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане за неделю разместили закупки на 2,7 млрд рублей.
