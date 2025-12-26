Новости общества

14:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На капремонт школы в Кукморе потратят более 250 млн рублей

17:42, 26.12.2025

Работы планируется завершить к 18 января 2027 года

На капремонт школы в Кукморе потратят более 250 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана объявили о заключении контракта на проведение капитального ремонта здания муниципальной школы в селе Большой Кукмор.

Согласно опубликованному документу, стоимость работ составит 261,7 млрд рублей. Работы планируется завершить к 18 января 2027 года.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане за неделю разместили закупки на 2,7 млрд рублей.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также