Антон Горелкин развеял слухи о штрафах за использование VPN

Использование виртуальной частной сети не является нарушением закона, если оно не связано с совершением противоправных действий

Фото: Реальное время

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что никаких штрафов за использование VPN для граждан России вводиться не будет. Данная тема вообще не рассматривается правительством и законодателями, пишет RT.

Если VPN используется для осуществления преступления, это будет считаться отягчающим фактором при назначении наказания.

Распространение информации о методах обхода ограничений и призывы к их применению запрещены российским законодательством.

Ранее «Реальное время» писало, что Путин подписал закон об усилении ответственности за использование VPN.



Ариана Ранцева