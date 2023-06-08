ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону на Запорожском направлении

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

До 1,5 тысячи украинских военных и 150 единиц техники минувшей ночью пытались прорвать оборону на Запорожском направлении, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.



Противника своевременно обнаружили, по нему нанесли превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами. Противник был остановлен на всех четырех направлениях и отошел с большими потерями.

Украинская армия пыталась наступать силами 47-й механизированной бригады, сообщает RT.

Украинские потери в результате двухчасового боя составили 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава.

Вооруженные силы Украины с утра 4 июня пытались провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Своих задач противник не добился.



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Маргарита Головатенко