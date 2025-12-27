ВОЗ: Европа осталась лидером по потреблению алкоголя

Из‑за употребления спиртных напитков погибает около 800 тыс. человек — каждая 11-я смерть связана с алкоголем

Фото: Артем Дергунов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что Европа остается регионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире. По данным организации, ежегодно в европейском регионе из‑за употребления спиртных напитков погибает около 800 тыс. человек — каждая 11-я смерть связана с алкоголем.

В пресс‑релизе ВОЗ подчеркивается, что алкоголь — токсичное вещество, которое не только провоцирует развитие семи видов рака и других неинфекционных заболеваний, но и негативно влияет на когнитивные функции. Употребление спиртного ухудшает способность к рассудительности и самоконтролю, замедляет реакцию, снижает координацию движений и повышает склонность к рискованным поступкам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особую тревогу вызывает влияние алкоголя на молодежь: его употребление нередко становится причиной инвалидности и преждевременной смерти в молодом возрасте.

Наталья Жирнова