Из бюджета Казани выделят субсидии изготовителям транспортных карт для детей участников спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани утвердил порядок предоставления субсидий организациям на возмещение затрат на изготовление именных транспортных карт для детей граждан России, участвующих в специальной военной операции. Их выделят из городского бюджета.

Получателей субсидии будет определять специальная комиссия по результатам отбора, проводимого путем сбора заявок от организаций. Ее возглавит заместитель руководителя исполкома города, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров.



Среди критериев отбора — ведение претендентом на субсидию деятельности на территории Татарстана и уплата налогов в бюджет республики. Он должен заниматься обслуживанием автоматизированной системы оплаты проезда на всех видах общественного транспорта в Казани.

Участник отбора не может быть иностранным юрлицом, не должен находиться в процессе реорганизации. У него должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов и тому подобного.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Размер субсидии определяется путем умножения затрат на изготовление именных транспортных карт из расчета, не превышающего 151,43 рубля за штуку, на их количество.

Напомним, в мае в Казани продлили такую меру поддержки семей мобилизованных, как бесплатный проезд детей из них в общественном транспорте. Она будет действовать в течение лета.

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Татьяна Демина