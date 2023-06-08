На поддержку туризма в России в 2023 году выделят около 50 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Около 50 млрд рублей выделят из федерального бюджета на поддержку в России сферы туризма в 2023 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



По его словам, такая мера позволит построить инфраструктуру к курортам и номерной фонд, оказать поддержку предпринимательским инициативам и национальным туристическим маршрутам, а еще отправить в познавательные поездки школьников и молодежь.

Чернышенко добавил, что президент России поставил задачу ускорить развитие инфраструктуры и создать для отдыха россиян комфортные и доступные условия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За первый квартал 2023 года в России увеличилось число вакансий в сфере туризма. Рост относительно предыдущих трех месяцев составил 107%. В этой сфере самая высокая зарплата отмечается в Казани. Второе место занял Санкт-Петербург.



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Маргарита Головатенко