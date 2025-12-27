Марат Айзатуллин: в праздники ЖКХ будет работать в усиленном режиме

На длительные выходные будет организовано взаимодействие с ключевыми структурами

В преддверии длительных выходных министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин обратил внимание на необходимость бесперебойного функционирования жилищно‑коммунальных систем.

— Впереди нас ждут длительные выходные дни, и задача отрасли жилищно-коммунального хозяйства — обеспечить безаварийное функционирование всех систем жизнеобеспечения. В целях оперативного реагирования на обращения и возможные аварии, в Министерстве организована круглосуточная работа диспетчерской службы, которая осуществляет постоянный мониторинг аварийных ситуаций и их устранение, — заявил Айзатуллин на совещании в Доме Правительства республики.

Известно, что будет организовано взаимодействие с ключевыми структурами: оперативным дежурным ГУ МЧС России по РТ, органами местного самоуправления и коммунальными организациями.

Напомним, что Татарстан установил исторический рекорд по вводу жилья: 3,5 млн квадратных метров за год.

Наталья Жирнова