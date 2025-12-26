Экологи подняли 14 затопленных кораблей

Помимо этого, в течение прошедшего года были выполнены важные этапы очистки опасных промышленных зон

Фото: Реальное время

По итогам 2025 года российские экологи смогли успешно извлечь из водных акваторий 14 затонувших судов, хотя изначально предполагалось выполнение подъема лишь пяти. Об успехах работы в рамках федерального проекта отчитался заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, сообщает правительство России в своем телеграм-канале.

Помимо этого, в течение прошедшего года были выполнены важные этапы очистки опасных промышленных зон. Например, на полигонах Ленинградского региона установлено специализированное оборудование для последующей обработки токсичных отходов. Подобный проект реализован и в Иркутске, где на месте бывшего целлюлозно-бумажного завода теперь возводится инфраструктура для безопасной утилизации накопившихся загрязняющих материалов.

Патрушев выразил уверенность, что положительный опыт последних лет позволит качественно повысить темпы устранения негативных последствий экологической ситуации на многих объектах, включая проблемные участки промышленности и складирования мусора.

Ариана Ранцева