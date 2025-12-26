Кафе и рестораны России увеличили выручку в ноябре на 8,2%

За 11 месяцев оборот общепита превысил 3,8 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

Росстат опубликовал свежие статистические данные, согласно которым в ноябре 2025 года заведения общественного питания зафиксировали рост своей прибыли на 8,2% относительно показателей ноября прошлого года. Общий оборот предприятий ресторанного бизнеса за отчетный месяц составил 377,2 млрд рублей, пишет ТАСС.

В январе — ноябре показатель прироста составил 8,7%. Суммарная выручка за указанный период достигла внушительных размеров — 3,865 трлн рублей. Показатель отражает доходы не только традиционных точек общепита вроде кафе и ресторанов, но и организаций, оказывающих услуги кейтеринга и поставки еды для социальных нужд.

Рост свидетельствует о постепенном восстановлении отрасли после пандемии и повышении потребительского интереса к услугам питания вне дома.

Ариана Ранцева